15:39 29 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Туристы в Самарканде

Турпоток в Узбекистан в 2018 году вырос в два раза - до 2,2 миллиона

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
12201

Это на 93% выше показателей первых пяти месяцев прошлого года, сообщил министр иностранных дел на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с делегацией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с Генеральным секретарем Томасом Гремингером.
© МИД Узбекистана
Абдулаиз Камилов встретился с генсеком ОБСЕ

Он рассказал о результатах работы в разных сферах внешнеполитического сотрудничества и отметил, что с начала года Узбекистан 180 раз посетили с визитами главы различных государств, министерств и ведомств, было проведено десять заседаний межправительственных комиссий и шесть межмидовских консультаций.

С начала года в два раза вырос турпоток в Республику Узбекистан – до 2,2 миллиона, это на 93% выше показателей в аналогичный период прошлого года.

"Крупным международно-политическим событием стала организованная по инициативе главы Узбекистана Международная конференция высокого уровня по Афганистану. В рамках реализации принятой по ее итогам Ташкентской декларации состоялась серия консультаций с зарубежными странами, а также проведены рабочие встречи с представителями движения "Талибан", - отметил глава МИД.

Для дальнейшего улучшения работы Камилов предложил хокимиятам заранее и более тщательно готовиться к каждому зарубежному визиту, провести инвентаризацию и оптимизировать количество предоставляемых международными организациями отчетов.

По теме

Советник президента Афганистана поблагодарил Узбекистан за поддержку
Теги:
заседание, Абдулазиз Камилов, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дождь на ЭКСПО в Астане
    Ходят слухи

    Неизвестные распространили информацию, что на открытие финансового центра в Астану приедут Ким Чен Ын, Ольга Бузова и Павел Дуров.

  • Презентация проекта концепции регенерации древней улицы мастеров (по-другому Улица ремесленников) в Оше в историко-этнографическом музее Сулайман-Тоо
    Как тысячу лет назад

    В Оше у Сулайман-Тоо восстановят древнюю улицу мастеров (по-другому Улица ремесленников) для привлечения туристов.

  • Афганские талибы, архивное фото
    Враг у ворот

    Талибы напали на граничащий с Таджикистаном уезд афганской провинции Тахар и убили 14 сотрудников пограничной полиции.

  • Игорь Ашурбейли
    Просто космос

    Азербайджанец стал главой первого космического государства - новосозданная Асградия намерена добиваться признания другими странами и защищать Землю.

  • Лыжи и палки на снегу
    Вставай на лыжи!

    Содержание учебных программ по физкультуре будет пересмотрено в Беларуси - многие школьники зимой ни разу не стояли на лыжах.

  • Пострадавшие туристы из Нижнего Новгорода
    "Сам встречу!"

    Еще две семьи из России, обманутые интернет-мошенниками, бесплатно приняли в Абхазии - подполковник абхазской армии встретил гостей крепким вином и жгучей аджикой.

  • Президент Армении Армен Саркисян и посол Испании в США Педро Моренес
    Все было не так

    Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом, которому Армен Саркисян якобы отказался пожать руку.

  • Железнодорожная станция Зилупе на границе Латвии и России
    Футбол без границ

    Футбольный болельщик из Марокко попытался пересечь границу и проникнуть в Евросоюз через Латвию.

  • Президент Литвы даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Мы отключаемся!

    Еврокомиссия должна вести переговоры с Россией и Белоруссией о выходе стран Балтии из единого энергокольца БРЭЛЛ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Александр Боярчук
    Кишинев уже не тот

    Молдавский архитектор Александр Боярчук утверждает, что Кишинев нужно лишить столичного статуса и возвести новую столицу на Днестре.

  • Военный городок Таара
    Стало тесно

    Находящийся неподалеку от российских Печор эстонский военный городок Таара планируют расширить в связи с резким увеличением военного призыва.

  • В Северной Осетии прошел итоговый субботник 2017 года
    Большая уборка

    В Северной Осетии состоится масштабный общереспубликанский субботник – акция проводится уже третий год в последнюю субботу каждого месяца.

  • Дождь на ЭКСПО в Астане
    Ходят слухи

    Неизвестные распространили информацию, что на открытие финансового центра в Астану приедут Ким Чен Ын, Ольга Бузова и Павел Дуров.

  • Презентация проекта концепции регенерации древней улицы мастеров (по-другому Улица ремесленников) в Оше в историко-этнографическом музее Сулайман-Тоо
    Как тысячу лет назад

    В Оше у Сулайман-Тоо восстановят древнюю улицу мастеров (по-другому Улица ремесленников) для привлечения туристов.

  • Афганские талибы, архивное фото
    Враг у ворот

    Талибы напали на граничащий с Таджикистаном уезд афганской провинции Тахар и убили 14 сотрудников пограничной полиции.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
На Чирчикском общевойсковом полигоне впервые прошли соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны.
Битва титанов: в Чирчике прошли соревнования по танковому биатлону
Ограничение проезда в Ташкенте
Какие улицы перекрыты в Ташкенте из-за ремонта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054