Турпоток в Узбекистан в 2018 году вырос в два раза - до 2,2 миллиона

Это на 93% выше показателей первых пяти месяцев прошлого года, сообщил министр иностранных дел на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба МИД.

Он рассказал о результатах работы в разных сферах внешнеполитического сотрудничества и отметил, что с начала года Узбекистан 180 раз посетили с визитами главы различных государств, министерств и ведомств, было проведено десять заседаний межправительственных комиссий и шесть межмидовских консультаций.

С начала года в два раза вырос турпоток в Республику Узбекистан – до 2,2 миллиона, это на 93% выше показателей в аналогичный период прошлого года.

"Крупным международно-политическим событием стала организованная по инициативе главы Узбекистана Международная конференция высокого уровня по Афганистану. В рамках реализации принятой по ее итогам Ташкентской декларации состоялась серия консультаций с зарубежными странами, а также проведены рабочие встречи с представителями движения "Талибан", - отметил глава МИД.

Для дальнейшего улучшения работы Камилов предложил хокимиятам заранее и более тщательно готовиться к каждому зарубежному визиту, провести инвентаризацию и оптимизировать количество предоставляемых международными организациями отчетов.