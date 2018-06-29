Евросоюз продлил санкции против России

Об этом лидеры стран-участниц договорились на саммите в Брюсселе в конце июня после короткой дискуссии о минских соглашениях.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении санкций против России, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Климентьев А вдруг они договорятся? Почему Запад пугает встреча Путина и Трампа

Об этом они договорились на саммите в Брюсселе в конце июня после короткой дискуссии об Украине, России и Минских соглашениях.

В свою очередь, на решение ЕС отреагировал Совет Федерации России.

По мнению сенатора Константина Косачева, Киеву позволяют саботировать выполнение минских соглашений в интересах настроенной против Москвы части Евросоюза.

При этом в международной организации находятся и сторонники России.

На этой неделе с критикой санкций выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он заявил, что их продление не должно быть автоматическим, и напомнил, что ограничительные меры – это средство, а не цель.

Премьер Словакии Петер Пеллегрини также назвал санкции ЕС против РФ бессмысленными.

Напомним, что отношения Запада и России начали ухудшаться с 2014 года из-за ситуации вокруг Украины и Крыма.