Евросоюз продлил санкции против России

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении санкций против России, сообщает РИА Новости.
Об этом они договорились на саммите в Брюсселе в конце июня после короткой дискуссии об Украине, России и Минских соглашениях.
В свою очередь, на решение ЕС отреагировал Совет Федерации России.
По мнению сенатора Константина Косачева, Киеву позволяют саботировать выполнение минских соглашений в интересах настроенной против Москвы части Евросоюза.
При этом в международной организации находятся и сторонники России.
На этой неделе с критикой санкций выступил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он заявил, что их продление не должно быть автоматическим, и напомнил, что ограничительные меры – это средство, а не цель.
Премьер Словакии Петер Пеллегрини также назвал санкции ЕС против РФ бессмысленными.
Напомним, что отношения Запада и России начали ухудшаться с 2014 года из-за ситуации вокруг Украины и Крыма.