Секретари совбезов Узбекистана и Казахстана обсудили безопасность в ЦА

Кроме того, на повестку были вынесены вопросы сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции, таможенного контроля, совершенствования безопасности в гражданской авиации.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Ташкенте секретари советов безопасности Казахстана и Узбекистана Нурлан Ермекбаев и Виктор Махмудов обсудили региональную безопасность, сообщила пресс-служба администрации президента Казахстана.

В сообщении говорится, что стороны рассмотрели состояние и перспективы развития обстановки в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане, дальнейшую активизацию и расширение взаимодействия в военно-технической и военной сфере.

Кроме того, на повестку были вынесены вопросы сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции, таможенного контроля, совершенствования безопасности в гражданской авиации.

В рамках встречи также были рассмотрены предварительные итоги исполнения пунктов "дорожной карты" по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе. По итогам работы даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.