Госдеп США признал успехи Узбекистана в борьбе с торговлей людьми

В ежегодном докладе о ситуации в этой сфере департамент повысил уровень республики с 3-й категории до 2-й.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Государственный департамент США в конце июня обнародовал Ежегодный доклад о ситуации с торговлей людьми, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Ведомство признало успехи республики в этой сфере и повысило уровень страны с 3-й категории до 2-й.

В документе подчеркивается признание международными экспертами искоренения систематического детского труда, а также выполнения обязательств в рамках конвенций Международной организации труда.

"Так, в докладе отмечается, что повышение уровня страны обусловлено "ключевыми успехами, достигнутыми правительством", к которым отнесено "принятие существенных мер по прекращению использования принудительного труда взрослых во время ежегодного сбора хлопка посредством увеличения суммы вознаграждения сборщикам", - говорится в сообщении узбекистанского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в республике прекратили привлекать к принудительному труду студентов и работников бюджетных организаций.

В мае правительство Узбекистана приняло решение об ужесточении ответственности за привлечение к принудительному труду и назначило сумму штрафа – от одной до трех минимальных заработных плат.