Узбекистан и Финляндия намерены возобновить работу межправкомиссии

Страны отметили готовность способствовать расширению связей между деловыми кругами Узбекистана и Финляндии.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Финляндии Никласа Линдквиста, завершающего свою дипломатическую миссию в республике, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах и подчеркнули значимость продолжения регулярных межмидовских консультаций.

На встрече также был поднят вопрос о возобновлении работы совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, третье заседание которой состоялось в 2002 году.

Представители стран отметили готовность способствовать расширению связей между деловыми кругами Узбекистана и Финляндии, нацеленных на создание совместных современных производств с привлечением финских инвестиций.