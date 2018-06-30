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Узбекистан и Финляндия намерены возобновить работу межправкомиссии

CC0 / pixabay
Политика
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Страны отметили готовность способствовать расширению связей между деловыми кругами Узбекистана и Финляндии.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Финляндии Никласа Линдквиста, завершающего свою дипломатическую миссию в республике, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах и подчеркнули значимость продолжения регулярных межмидовских консультаций.

На встрече также был поднят вопрос о возобновлении работы совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, третье заседание которой состоялось в 2002 году.

Представители стран отметили готовность способствовать расширению связей между деловыми кругами Узбекистана и Финляндии, нацеленных на создание совместных современных производств с привлечением финских инвестиций.

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Теги:
МИД Узбекистана, Финляндия, Узбекистан



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