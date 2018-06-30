Новые послы Узбекистана отбыли во Францию и Латвию

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В пятницу, 29 июня, чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан во Французской Республике назначен Сардор Рустамбаев.
Как сообщает пресс-служба МИД республики, ранее Рустамбаев работал начальником отдела Управления по глобальной политике и безопасности Министерства иностранных дел.
Также новым чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Латвии назначен Бадриддин Абидов.
Ранее он работал в Министерстве иностранных дел начальником отдела Управления сотрудничества со странами Европы и институтами Европейского союза.
В настоящее время Абидов уже отбыл в Ригу.