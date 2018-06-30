Новые послы Узбекистана отбыли во Францию и Латвию

Решение о назначении послов было принято в ходе 15-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана 29 июня.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В пятницу, 29 июня, чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан во Французской Республике назначен Сардор Рустамбаев.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, ранее Рустамбаев работал начальником отдела Управления по глобальной политике и безопасности Министерства иностранных дел.

© Sputnik / И. Носов Новый посол Узбекистана в Израиле вылетел в Тель-Авив

Решение о назначении было принято в ходе 15-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Также новым чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Латвии назначен Бадриддин Абидов.

Ранее он работал в Министерстве иностранных дел начальником отдела Управления сотрудничества со странами Европы и институтами Европейского союза.

В настоящее время Абидов уже отбыл в Ригу.