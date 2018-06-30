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Новые послы Узбекистана отбыли во Францию и Латвию

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (207)
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Решение о назначении послов было принято в ходе 15-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана 29 июня.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В пятницу, 29 июня, чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан во Французской Республике назначен Сардор Рустамбаев.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, ранее Рустамбаев работал начальником отдела Управления по глобальной политике и безопасности Министерства иностранных дел.

Вид на город Тель-Авив
© Sputnik / И. Носов
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Решение о назначении было принято в ходе 15-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Также новым чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Латвии назначен Бадриддин Абидов.

Ранее он работал в Министерстве иностранных дел начальником отдела Управления сотрудничества со странами Европы и институтами Европейского союза.

В настоящее время Абидов уже отбыл в Ригу.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (207)
Теги:
Франция, Латвия, Узбекистан, Политика



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