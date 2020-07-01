Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Решение о назначении послов было принято в ходе 15-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана 29 июня.
Страны отметили готовность способствовать расширению связей между деловыми кругами Узбекистана и Финляндии.
В ежегодном докладе о ситуации в этой сфере департамент повысил уровень республики с 3-й категории до 2-й.
Кроме того, на повестку были вынесены вопросы сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции, таможенного контроля, совершенствования безопасности в гражданской авиации.
Об этом лидеры стран-участниц договорились на саммите в Брюсселе в конце июня после короткой дискуссии о минских соглашениях.
Это на 93% выше показателей первых пяти месяцев прошлого года, сообщил министр иностранных дел на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.
Директор Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев рассказал Sputnik, в чем кроется основная проблема мирного диалога в Афганистане и почему ситуация в стране может измениться в любой момент.
Лидер Узбекистана особо отметил повышение международного авторитета государства и укрепление сотрудничества.
Трамп на этой неделе обсуждал вопрос выхода США из Сирии во время встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II.
Об этом Владимир Путин рассказал выпускникам военных вузов в Кремле.
Лидеры стран обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.
В четверг специалисты по международным делам обсуждали итоги саммита в Циндао на экспертном завтраке РСМД.
Некоммерческое учреждение займется расширением культурно-гуманитарных связей со странами-членами организации.
Депутаты приняли решение на 15-м пленарном заседании в конце июня.
В конце июня руководитель Росстандарта Алексей Абрамов провел встречу с гендиректором Узбекского агентства стандартизации Абдухамидом Каримовым.
Напомним, Узбекистан и Израиль могут провести первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в этом году.
В среду Путин в конце переговоров с Болтоном передал привет Трампу и сказал, что встреча с американским лидером ему важна и он будет к ней готовиться.
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Узбекистану построить посольство в Минске.
Компанию возглавил Шавкат Умурзаков. До этого назначения он работал в системе Генеральной прокуратуры.