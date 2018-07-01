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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Глава Туркменистана пригласил Мирзиёева на саммит по спасению Арала

© Пресс-служба президента РУз
Политика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В начале разговора президент Узбекистана поздравил своего туркменского коллегу с Днем рождения, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Шавкат Мирзиёев пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

По его словам, высокие достижения современного Туркменистана и последовательное повышение его международного авторитета являются практическим результатом проводимых под руководством Гурбангулы Бердымухамедова широкомасштабных реформ и преобразований, политики позитивного нейтралитета.

Доллары США
© pixabay
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Мирзиёев дал высокую оценку международным инициативам президента Туркменистана в области обеспечения безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии, развития транспортных коридоров и энергетической инфраструктуры, в сфере рационального водопользования, популяризации спорта и других направлениях.

"С глубоким удовлетворением отмечаю, что регулярные контакты и встречи на высшем уровне содействуют укреплению уз многовековой дружбы двух братских народов, а также углублению отношений добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами", — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что плодотворный государственный визит туркменского лидера в Узбекистан в апреле этого года и достигнутые по его итогам важные договоренности и соглашения придали новую динамику узбекско-туркменскому многоплановому сотрудничеству, наполнив его конкретным содержанием.

В свою очередь, президент Туркменистана выразил Шавкату Мирзиёеву искреннюю признательность за теплые поздравления и пожелания, а также пригласил его принять участие в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в городе Ашхабаде в августе этого года.

В завершение беседы лидеры двух государств вновь подтвердили приверженность дальнейшему развитию и укреплению отношений стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Туркменистаном на благо двух братских стран и народов.




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