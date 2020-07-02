С апреля 2014 года должность постоянного представителя Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве занимал Музаффар Мадрахимов.
Кандидат политических наук, руководитель аналитической группы "Центральная Евразия" Владимир Парамонов рассказал Sputnik Узбекистан, что может сблизить страны постсоветского пространства в современных экономических и политических реалиях.
Кандидат исторических наук, эксперт центра Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова рассказала, почему Иран заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном и в каких сферах.
Переговоры пройдут в законодательной палате республики, Министерстве внешней торговли, Госкомтуризма.
По данным на утро 2 июля кандидат от левых сил набрал 53-53,8% в ходе всенародного голосования.
Очередные переговоры Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии прошли с 25 июня по 1 июля.
Кандидатура Артыкходжаева была предложена в депутаты от партии УзЛиДеП.