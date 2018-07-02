Узбекистан обсудил с Туркменистаном спорные участки госграницы

Очередные переговоры Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии прошли с 25 июня по 1 июля.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. С 25 июня по 1 июля 2018 года в Туркменистане состоялись очередные переговоры рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсуждали спорные вопросы делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

"В ходе переговоров были рассмотрены результаты совместных полевых обследований на отдельных участках узбекско-туркменской границы. По итогам встреч рабочих групп подписан протокол", — уточняется в сообщении.

С марта 2017 года после многолетнего перерыва Узбекистан и Туркменистан возобновили переговоры рабочих групп по спорным вопросам госграницы, на сегодня проведены девять встреч.

Ранее президент Узбекистана провел телефонные переговоры с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Президент Туркменистана пригласил Мирзиёева на саммит по спасению Арала в Ашхабад в августе.