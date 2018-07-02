Кто стал президентом Мексики

По данным на утро 2 июля кандидат от левых сил набрал 53-53,8% в ходе всенародного голосования.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето поздравил с победой во всенародных выборах Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщает РИА Новости.

Кандидат от левых сил набрал на выборах 53-53,8% голосов.

Ньето пожелал новому лидеру страны успеха и пообещал команде Обрадора поддержку правительства для организованной и эффективной передачи власти.

По его словам, в этой ситуации еще раз получила подтверждение солидарность демократии в Мексике.

Кроме того, свои поздравления Обрадору направили главы США и стран Латинской Америки – Венесуэлы, Кубы, Боливии, Колумбии.

Ранее сообщалось, что в день выборов в Мексике убили двоих политиков. Всего за время предвыборной компании погибли 130 человек.

В свою очередь Россия рассчитывает на развитие отношений с Мексикой при новом президенте.

Две страны традиционно уже на протяжении 130 лет поддерживают плодотворные и дружеские отношения. Правительство РФ рассчитывает, что эта тенденция не только сохранится, но и получит дополнительное развитие.