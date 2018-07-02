Узбекистан посетит делегация из Болгарии

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкент 2 июля прибывает делегация Народного собрания Республики Болгария, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Делегацию возглавляет председатель группы дружбы "Болгария — Узбекистан", депутат Адлен Шукри Шевкед.
"Делегация проведет встречи и переговоры в законодательной палате Узбекистана, Министерстве внешней торговли, Госкоминвестиций, Госкомтуризма, посетит Бухару и Самарканд", — уточняется в сообщении.
В 2017 год Узбекистан и Болгария 25-летие установления дипломатических отношений.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с главой Болгарии Руменом Радевым в октябре прошлого года.
Тогда лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы отношений и отметили необходимость открытия новой страницы в сотрудничестве.
На сегодня в Узбекистане с участием болгарских инвестиций работает 14 предприятий.