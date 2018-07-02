Узбекистан посетит делегация из Болгарии

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкент 2 июля прибывает делегация Народного собрания Республики Болгария, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Делегацию возглавляет председатель группы дружбы "Болгария — Узбекистан", депутат Адлен Шукри Шевкед.

"Делегация проведет встречи и переговоры в законодательной палате Узбекистана, Министерстве внешней торговли, Госкоминвестиций, Госкомтуризма, посетит Бухару и Самарканд", — уточняется в сообщении.

В 2017 год Узбекистан и Болгария 25-летие установления дипломатических отношений.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с главой Болгарии Руменом Радевым в октябре прошлого года.

Тогда лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы отношений и отметили необходимость открытия новой страницы в сотрудничестве.

На сегодня в Узбекистане с участием болгарских инвестиций работает 14 предприятий.