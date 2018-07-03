15:21 03 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь

Кого британская полиция подозревает по делу Скрипалей

© Sputnik / Алексей Филиппов
Политика
Получить короткую ссылку
48 0 0

По данным правоохранительных органов, к делу могут быть причастны два человека, которые покинули страну спустя сутки после преступления.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Британская полиция назвала версию по покушению на жизнь экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает газета The Sun.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Sputnik / Григорий Сысоев
Лавров: ответ Москвы на действия Лондона последует очень скоро

По данным источников, к делу могут быть причастны два человека, которые покинули страну через сутки после преступления.

При этом правоохранители не называют имена подозреваемых, но подчеркивают, что фигуранты "были связаны с Россией".

В отношении этих людей завели уголовное дело.

В начале марта в британском Солсбери отравили осужденного за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ситуация спровоцировала международный скандал, Великобритания обвинила в преступлении Россию.

Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое производилось в Советском Союзе.

Москва категорически отрицает все обвинения.

Теги:
Полиция, Юлия Скрипаль, Сергей Скрипаль



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Айбениз Велиева с внуком брата
    Опасное соседство

    В Азербайджане малолетний правнук бывшего депутата чуть было не подвергся нападению ядовитой змеи, которая заползла в дом.

  • Военнослужащие, архивное фото
    Тема ушла

    Тема размещения военной базы России в Беларуси сегодня не актуальна, заявил посол республики в Москве Игорь Петришенко.

  • Рональд Бейкер
    Здесь ценят джаз

    О том, как джаз стал частью жизни, и чем поразила Абхазия, в интервью Sputnik рассказал трубач и певец из Америки Рональд Бейкер.

  • Ветряная электростанция
    Деньги на ветер

    Арабо-американская компания Access Energy готова инвестировать 200 миллионов долларов в ветроэнергетику Армении.

  • Суд, правосудие
    Мало дали

    Прокурор требует ужесточить наказание латвийскому железнодорожнику Александру Красноперову, признанному виновным в шпионаже в пользу России.

  • На границе с РФ рыбак нашел гранаты
    Эхо войны

    На границе Литвы и России рыбак обнаружил семь гранат и комплект боеприпасов времен Второй мировой войны.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики празднуют победу сборной России.
Как российские болельщики праздновали победу над сборной Испании
Роботы-сумоисты
Сумо на столе: в Японии создали чудо-роботов
Куда не надо ехать отдыхать
Туда — ни ногой: где не стоит отдыхать летом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054