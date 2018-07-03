Кого британская полиция подозревает по делу Скрипалей

По данным правоохранительных органов, к делу могут быть причастны два человека, которые покинули страну спустя сутки после преступления.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Британская полиция назвала версию по покушению на жизнь экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает газета The Sun.

© Sputnik / Григорий Сысоев Лавров: ответ Москвы на действия Лондона последует очень скоро

По данным источников, к делу могут быть причастны два человека, которые покинули страну через сутки после преступления.

При этом правоохранители не называют имена подозреваемых, но подчеркивают, что фигуранты "были связаны с Россией".

В отношении этих людей завели уголовное дело.

В начале марта в британском Солсбери отравили осужденного за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ситуация спровоцировала международный скандал, Великобритания обвинила в преступлении Россию.

Лондон утверждает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое производилось в Советском Союзе.

Москва категорически отрицает все обвинения.