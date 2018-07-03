Камилов встретился с послом США Памелой Спратлен

Стороны обсудили перспективы развития узбекско-американских отношений на фоне договоренностей по итогам майского визита Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 3 июля провел переговоры с послом Соединенных Штатов Америки Памелой Леорой Спратлен, сообщает пресс-служба МИД.

Они рассмотрели текущие вопросы двусторонних отношений и перспективы развития сотрудничества на фоне итогов состоявшейся в мае поездки в США президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Стороны также обменялись мнениями относительно сроков и повестки дня предстоящих двусторонних мероприятий", — уточняется в сообщении.

С 15 по 17 мая Шавкат Мирзиёев впервые посетил Штаты с официальным визитом.

С ходе поездки он встретился с президентом США Дональдом Трампом, они обсудили двусторонние отношения. Трамп отметил, что после президентских выборов в Узбекистане отношения между странами вышли на новый уровень.

Также президенты договорились реализовать первый пятилетний план военного взаимодействия, обсудили ситуацию с правами человека.

По итогам встречи лидеры двух стран подписали ряд стратегически важных соглашений.

Кроме того, Национальный внешнеэкономический банк Узбекистана и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о взаимодействии на сумму 100 миллионов долларов, а Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Смитсоновский институт — соглашение о сотрудничестве.