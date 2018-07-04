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Письменный набор главы государства

Мирзиёев ратифицировал договор об участках границы с Таджикистаном

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (49)
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Договор был подписан президентами двух стран 9 марта в Душанбе в ходе визита Мирзиёева в Таджикистан.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора об отдельных участках узбекско-таджикской границы, текст документа обнародован в среду в местных СМИ.

Узбекистан открывает границу с Таджикистаном
© Sputnik
КПП на границе с Таджикистаном снова открыты

Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента в конце мая и одобрен Сенатом Узбекистана в конце июня. Договор был подписан президентами двух стран 9 марта в Душанбе в ходе визита Мирзиёева в Таджикистан.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированной. В течение почти 25 лет между странами регулярно возникали разногласия, в том числе инциденты на границе.

Стороны также создали совместную рабочую группу по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран. Эту работу планируется завершить в 2019 году.

Президент Узбекистана Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам. В апреле 2017 года возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте нынешнего года после семилетнего перерыва южные области двух стран вновь связала железная дорога. В конце марта вступило в силу межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух стран сроком до 30 дней.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (49)
Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан



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