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Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев

Мирзиёев о Назарбаеве: каждая встреча с ним для меня поучительна

© Официальный сайт президента Республики Казахстан
Политика
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По словам узбекистанского президента, Нурсултан Назарбаев – очень прогрессивный человек, всегда стремящийся к реформам.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с грядущим днем рождения главу Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

Шавкат Мирзиеев:«Нурсултан Абишевич-очень прогрессивный человек. Он очень стремится к реформам. Он вообще реформатор в своей жизни. И вот можно посмотреть за эти годы Независимости, чего достиг Казахстан. Весь мир смотрит на те достижения, которые достиг Казахстан за эти годы Независимости». В скором времени опубликуем наш новый фильм, а пока подписывайтесь на наш YouTube канал и Твиттер и будьте в курсе последних новостей и наших творческих новинок. ⠀ Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев: «Нұрсұлтан Әбішұлы - өте прогресшіл адам. Өмірде де реформатор. Бүкіл әлем Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктеріне назар аударады". Жуырда көптен күткен фильмімізді ұсынбақшымыз,біздің YouTube арнамызға және Твиттер парақшамызға жазылып, соңғы жаңалықтардан әрқашан хабардар болып жүріңіздер. ⠀ ⠀ #ТРК #Қазақстан #Казахстан #Назарбаев #Президент #Өзбекстан #Узбекистан #Мирзиеев #интервью #СНГ ⠀

Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz)

Мирзиёев подчеркнул, что все высокие достижения, успехи и победы современного Казахстана неразрывно связаны с именем Назарбаева. Узбекистанский лидер выразил уверенность в дальнейшем последовательном углублении и всестороннем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

"Благодаря вашим исключительным человеческим и деловым качествам, таланту справедливого и требовательного руководителя, всецело посвятившего себя беззаветному служению своему народу, искренне переживающего за будущее страны и судьбу каждого гражданина, вы снискали заслуженное уважение и высочайший авторитет не только в Казахстане и нашем регионе, но и далеко за их пределами", – говорится в поздравительной телеграмме.

Также Шавкат Мирзиёев записал видеопоздравление в адрес именинника. По словам узбекистанского президента, Нурсултан Назарбаев – очень прогрессивный человек, всегда стремящийся к реформам.

Теги:
Нурсултан Назарбаев, Казахстан



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