Мирзиёев о Назарбаеве: каждая встреча с ним для меня поучительна

По словам узбекистанского президента, Нурсултан Назарбаев – очень прогрессивный человек, всегда стремящийся к реформам.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с грядущим днем рождения главу Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

Мирзиёев подчеркнул, что все высокие достижения, успехи и победы современного Казахстана неразрывно связаны с именем Назарбаева. Узбекистанский лидер выразил уверенность в дальнейшем последовательном углублении и всестороннем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

"Благодаря вашим исключительным человеческим и деловым качествам, таланту справедливого и требовательного руководителя, всецело посвятившего себя беззаветному служению своему народу, искренне переживающего за будущее страны и судьбу каждого гражданина, вы снискали заслуженное уважение и высочайший авторитет не только в Казахстане и нашем регионе, но и далеко за их пределами", – говорится в поздравительной телеграмме.

Также Шавкат Мирзиёев записал видеопоздравление в адрес именинника. По словам узбекистанского президента, Нурсултан Назарбаев – очень прогрессивный человек, всегда стремящийся к реформам.