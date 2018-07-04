Какая должность появилась в трех посольствах Узбекистана

С 1 июля в штатные расписания внешнеполитических ведомств включили пост советника по торгово-экономическим вопросам.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В посольствах Узбекистана в Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и Туркменистане появилась должность советника по торгово-экономическим вопросам, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / За каждым послом Узбекистана закрепят регион и отрасль экономики

Новшество ввели с 1 июля 2018 года в соответствии с постановлением президента Шавката Мирзиёева.

В начале 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о закреплении за каждым послом Узбекистана отдельные регион и отрасль экономики. Цель такого решения - более тесное взаимодействие, привлечение инвестиций и работа с населением.

Теперь вопросы, связанные с реализацией конкретных инвестиционных проектов и продвижением отечественной продукции на внешний рынок, решаются более оперативно, усилены пропаганда туристического потенциала страны и бизнес-кооперации.

В свою очередь хокимы областей Узбекистана не менее двух раз в год должны выезжать в соответствующие страны и изучать опыт партнеров в сферах градостроительства, благоустройства, инфраструктурного развития, промышленности и сельского хозяйства.

В январе также поступили предложения по созданию в МИД профильных подразделений по развитию внешнеэкономических связей, наращивания экспорта и привлечения инвестиций, по распостранению информации о туристическом потенциале Узбекистана за рубежом.