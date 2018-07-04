Президент Узбекистана поздравил Трампа с Днем независимости США

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 4 июля направил Дональду Трампу поздравление в связи с Днем независимости США.

Напомним, с 15 по 17 мая узбекский лидер совершил свой первый официальный визит в США. Главы государств подписали совместное заявление, меморандумы в области культуры и образования, обсудили ряд ключевых тем — процессы интеграции в Центральной Азии, военно-техническое партнерство, борьбу с терроризмом и безопасность. Дональд Трамп ранее назвал эту встречу исторической.

В сентябре 2017 года Мирзиёев также впервые выступил на Генассамблее ООН, заявив о том, что сегодня Центральная Азия как никогда важна для решения важных геополитических задач.