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Почетный караул на приеме по случаю празднования Дня независимости США в резиденции посла США в Москве.

Президент Узбекистана поздравил Трампа с Днем независимости США

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Напомним, с 15 по 17 мая узбекский лидер посетил США с официальным визитом.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 4 июля направил Дональду Трампу поздравление в связи с Днем независимости США.

Напомним, с 15 по 17 мая узбекский лидер совершил свой первый официальный визит в США. Главы государств подписали совместное заявление, меморандумы в области культуры и образования, обсудили ряд ключевых тем — процессы интеграции в Центральной Азии, военно-техническое партнерство, борьбу с терроризмом и безопасность. Дональд Трамп ранее назвал эту встречу исторической.

В сентябре 2017 года Мирзиёев также впервые выступил на Генассамблее ООН, заявив о том, что сегодня Центральная Азия как никогда важна для решения важных геополитических задач.

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Теги:
Дональд Трамп



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