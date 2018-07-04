Досудебное урегулирование спора с посредниками введут в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев в начале июля подписал закон о введении медиации с 2019 года.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале июля подписал закон о внедрении с 2019 года процедуры медиации, сообщает РИА Новости.

Проект о досудебном урегулировании спора с участием посредника приняла нижняя (законодательная палата) Олий Мажлиса, а затем одобрил Сенат.

Процедура медиации будет применяться в гражданских, трудовых и семейных спорах, а также в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

При этом она не распространяется на споры, затрагивающие права и законные интересы третьих лиц либо общественные интересы.

Как уточняется в тексте закона, медиация может быть применена во внесудебном порядке или в третейском суде до принятия им решения.

Стать профессиональными медиаторами смогут люди от 25 лет, прошедшие специальные курсы обучения, которые утверждает Министерство юстиции республики.

Медиатором не может быть лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным, имеющее непогашенную или неснятую судимость.

В 2017 году Узбекистан подписал с Россией меморандум о сотрудничестве в области международного коммерческого арбитража и медиации. Он направлен на эффективное и быстрое решение спорных вопросов, возникающих в процессе сотрудничества.

Документ значительно облегчил ведение дискуссий между субъектами узбекистанского и российского права.