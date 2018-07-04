Назначен новый замдиректора центра развития "Электронного правительства"

Нового заместителя директора центра представил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Заместителем директора центра развития системы "Электронное правительство" назначен Данияр Атаджанов, сообщила пресс-служба компании.

Нового заместителя директора центра представил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров.

До назначения на новую должность Атаджанов занимал пост начальника главного управления развития электронного правительства в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.