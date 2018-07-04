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Цветной хлопок

Президент поручил устранить отставание в развитии хлопчатника

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Государство создало условия, которых не было в предыдущие годы, поэтому фермеры, в свою очередь, должны дать позитивный ответ, отметил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Из-за погодных условий – отсутствия дождей и прохлады – развитие хлопчатника в этом году отстает на 10-15, а в некоторых районах на 20-25 дней, такие данные озвучили на видеоселекторном совещании с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, должностных лиц и местных руководителей.

Государство создало условия, которых не было в предыдущие годы, поэтому фермеры, в свою очередь, должны дать позитивный ответ, отметил Мирзиёев.

"Нам не нужен фермер, который, как ранее, гонится за планом, не думает о доходах и работает без определенного расчета. Хлопок нам нужен не для выполнения плана, а для создания рабочих мест, повышения доходов населения и его уровня жизни", -сказал он.

Период с 5 июля по 5 сентября на заседании объявили "Ударным двухмесячником накопления урожая". 




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