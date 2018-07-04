Жээнбеков рассчитывает на укрепление партнерства между странами ШОС

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассчитывает на дальнейшее укрепление всестороннего взаимодействия между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после саммита в китайском городе Циндао, сообщила пресс-служба кыргызского лидера.

Жээнбеков сегодня, 4 июля, принял представителей высших органов аудита стран Шанхайской организации сотрудничества. Во встрече участвовали председатель Счетной палаты Кыргызстана Улукбек Марипов, генеральный аудитор Офиса национального аудита Китая Ху Зеджун, заместитель контролера и генерального аудитора Индии Аттри Ашуини, председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Казахстана Наталья Годунова, аудитор, член коллегии Счетной палаты России Татьяна Блинова, председатель Счетной палаты Узбекистана Музраф Икрамов, председатель Счетной палаты Таджикистана Чиллазода Карахон.

"Нами (в Циндао – ред.) был утвержден план действий на 2018–2022 годы по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Надеюсь, этот план поможет объединить силы для подлинного партнерства в экономике, безопасности, науке, образовании, сбережении культурного достояния, наладить активный обмен идеями, инновациями, практическим опытом", - заявил Жээнбеков.

По мнению главы Кыргызстана, аудиторские структуры государств-членов организации могут внести большой вклад в ее развитие. Поэтому приоритетным направлением их деятельности должно стать проведение параллельных и совместных проверок использования государственных средств, выделяемых на осуществление международных инвестиционных проектов в рамках ШОС, особенно в сфере энергетики и развития транспортных услуг, в борьбе с незаконным вывозом капитала и пресечением коррупции.

© sputnik Амир Исаев Совет глав правительств стран ШОС состоится в октябре в Душанбе

Жээнбеков также отметил, что Шанхайская организация сотрудничества становится эффективным инструментом открытого диалога представителей различных государственных и бизнес структур.

По итогам встречи был подписан протокол, принято совместное заявление и утверждено положение представителей Высших органов аудита государств-членов ШОС, наблюдателей и партнеров ШОС, также утвержден план мероприятий в рамках сотрудничества на 2018–2019 годы.

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. Государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Саммит ШОС в Циндао прошел 9-10 июня.