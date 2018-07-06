Трамп сообщил о готовности к встрече с Путиным

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп заявил в преддверии встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, что "все будет прекрасно" и что "хорошие отношения с Россией — это не плохо, а хорошо".

"Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им еще объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая", — заявил он, выступая в Монтане.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.