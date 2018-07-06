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Самолет президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

Шавкат Мирзиёев отбыл в Астану

© Sputnik / Алексей Куденко
Политика
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Узбекский лидер проведет в столице Казахстана официальные переговоры.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Казахстана Нурсултана Назарбаева 6 июля отбыл в Астану для участия в мероприятиях, посвященных 20-летию казахской столицы.

Также узбекский лидер проведет официальные переговоры.

Напомним, Назарбаев празднует день рождения 6 июля. Накануне Мирзиёев записал видеопоздравление для своего коллеги. 

Ранее в Ташкенте отметили 20-летие Астаны. Посольство Казахстана в Узбекистане организовало круглый стол с участием ученых, экспертов, политологов, общественных, государственных и политических деятелей, а также представителей неправительственных организаций и дипломатического корпуса.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Казахстан



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