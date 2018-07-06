Шавкат Мирзиёев отбыл в Астану

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Казахстана Нурсултана Назарбаева 6 июля отбыл в Астану для участия в мероприятиях, посвященных 20-летию казахской столицы.
Также узбекский лидер проведет официальные переговоры.
Напомним, Назарбаев празднует день рождения 6 июля. Накануне Мирзиёев записал видеопоздравление для своего коллеги.
Ранее в Ташкенте отметили 20-летие Астаны. Посольство Казахстана в Узбекистане организовало круглый стол с участием ученых, экспертов, политологов, общественных, государственных и политических деятелей, а также представителей неправительственных организаций и дипломатического корпуса.