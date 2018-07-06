Президент Узбекистана прилетел в Казахстан

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев по приглашению Нурсултана Назарбаева 6 июля прибыл в Астану. Об этом пишет пресс-служба узбекского лидера.
Главу Узбекистана встретил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и другие официальные лица.
Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятии, посвященном 20-летию Астаны.
Ранее в Ташкенте отметили 20-летие Астаны. Посольство Казахстана в Узбекистане организовало круглый стол с участием ученых, экспертов, политологов, общественных, государственных и политических деятелей, а также представителей неправительственных организаций и дипломатического корпуса.