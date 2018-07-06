16:49 06 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Шавкат Мирзиёев спускается с трапа самолета

Президент Узбекистана прилетел в Казахстан

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
21820

Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях, посвященных 20-летию Астаны.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев по приглашению Нурсултана Назарбаева 6 июля прибыл в Астану. Об этом пишет пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиёева встретил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёева встретил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин

Главу Узбекистана встретил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и другие официальные лица.

Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятии, посвященном 20-летию Астаны.

Ранее в Ташкенте отметили 20-летие Астаны. Посольство Казахстана в Узбекистане организовало круглый стол с участием ученых, экспертов, политологов, общественных, государственных и политических деятелей, а также представителей неправительственных организаций и дипломатического корпуса.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Нурсултан Назарбаев, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Депутат госдумы, космонавт Валентина Терешкова и мажилисмен, экс-командующий республиканской гвардией Абай Тасбулатов
    Что в имени тебе моем?

    Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.

  • Архивное фото модели Алтынай Абдымомуновой
    Краса Востока

    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

  • Занятия йогой, архивное фото
    "Стальной" живот

    Йог из Таджикистана продемонстрировал в Новокузнецке свое мастерство: мужчине бросали на живот ножи, по нему проезжал автомобиль, но он не получил ни царапины.

  • Тушение лесных пожаров на юге Азербайджана
    При поддержке авиации

    В Азербайджане для тушения пожара в труднодоступной горной лесной полосе в Ярдымлинском районе привлекли самолеты и вертолеты.

  • Что остается от деревень в Беларуси
    Прощание с деревней

    В этом году только в одном районе Беларуси были упразднены три деревни - там просто некому жить. Что осталось от одной из них, смотрите на Sputnik.

  • Нумизматическая выставка Hong Kong International Numismatic Faire
    Нумизматические редкости

    О том, какие коллекционные монеты Абхазии вызвали наибольший интерес жителей Азии, как они пытались перевести на китайский имя Дырмита Гулиа, читайте в материале Sputnik.

  • Депутат госдумы, космонавт Валентина Терешкова и мажилисмен, экс-командующий республиканской гвардией Абай Тасбулатов
    Что в имени тебе моем?

    Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.

  • Архивное фото модели Алтынай Абдымомуновой
    Краса Востока

    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

  • Занятия йогой, архивное фото
    "Стальной" живот

    Йог из Таджикистана продемонстрировал в Новокузнецке свое мастерство: мужчине бросали на живот ножи, по нему проезжал автомобиль, но он не получил ни царапины.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на показе коллекции дизайнера Bertrand Guyon на Неделе высокой моды в Париже
Маски, перья и футуризм: в Париже проходит Неделя высокой моды
Белка и сова
Белка vs сова: как птица и грызун воюют за жилплощадь
Как выжить при песчаной буре
Не дай себя засыпать: что делать, если вас настигла песчаная буря

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054