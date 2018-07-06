Абдулазиз Камилов опубликовал в Instagram макет нового здания МИД

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов завел страницу в Instagram.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов опубликовал на своей странице в Instagram макет нового здания МИД.

Напомним, МИД разместился в здании Народного банка, а на бывшем месте расположения дипломатов сейчас работает верхняя палата Олий Мажлиса .

Аккаунт в популярной социальной сети появился у Камилова 5 июля. Пока пользователи могут довольствоваться двумя публикациями от министра.

В последнее время многие руководители узбекских госструктур вышли в Сеть. Страницы в Facebook только за последний месяц завели президент НОК Умид Ахмаджанов, министр культуры Бахтиер Сайфуллаев и глава Минздрава Алишер Шадманов.

Свое приобщение к соцсетям чиновники объясняют желанием общаться с гражданами и оперативно публиковать последние новости.