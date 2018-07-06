16:49 06 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова

Абдулазиз Камилов опубликовал в Instagram макет нового здания МИД

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
Получить короткую ссылку
68511

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов завел страницу в Instagram.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов опубликовал на своей странице в Instagram макет нового здания МИД.

Напомним, МИД разместился в здании Народного банка, а на бывшем месте расположения дипломатов сейчас работает верхняя палата Олий Мажлиса .

Аккаунт в популярной социальной сети появился у Камилова 5 июля. Пока пользователи могут довольствоваться двумя публикациями от министра.

В последнее время многие руководители узбекских госструктур вышли в Сеть. Страницы в Facebook только за последний месяц завели президент НОК Умид Ахмаджанов, министр культуры Бахтиер Сайфуллаев и глава Минздрава Алишер Шадманов.

Свое приобщение к соцсетям чиновники объясняют желанием общаться с гражданами и оперативно публиковать последние новости.

По теме

Министр культуры вышел в Сеть: Сайфуллаев завел страницу в Facebook
Президент НОК Узбекистана Умид Ахмаджанов завел страницу в Facebook
Алишер Шадманов создал свою страницу в Facebook
Теги:
Абдулазиз Камилов



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Депутат госдумы, космонавт Валентина Терешкова и мажилисмен, экс-командующий республиканской гвардией Абай Тасбулатов
    Что в имени тебе моем?

    Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.

  • Архивное фото модели Алтынай Абдымомуновой
    Краса Востока

    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

  • Занятия йогой, архивное фото
    "Стальной" живот

    Йог из Таджикистана продемонстрировал в Новокузнецке свое мастерство: мужчине бросали на живот ножи, по нему проезжал автомобиль, но он не получил ни царапины.

  • Тушение лесных пожаров на юге Азербайджана
    При поддержке авиации

    В Азербайджане для тушения пожара в труднодоступной горной лесной полосе в Ярдымлинском районе привлекли самолеты и вертолеты.

  • Что остается от деревень в Беларуси
    Прощание с деревней

    В этом году только в одном районе Беларуси были упразднены три деревни - там просто некому жить. Что осталось от одной из них, смотрите на Sputnik.

  • Нумизматическая выставка Hong Kong International Numismatic Faire
    Нумизматические редкости

    О том, какие коллекционные монеты Абхазии вызвали наибольший интерес жителей Азии, как они пытались перевести на китайский имя Дырмита Гулиа, читайте в материале Sputnik.

  • Депутат госдумы, космонавт Валентина Терешкова и мажилисмен, экс-командующий республиканской гвардией Абай Тасбулатов
    Что в имени тебе моем?

    Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы России Валентина Терешкова поздравила казахстанцев с Днем столицы и предложила назвать ее в честь Нурсултана Назарбаева.

  • Архивное фото модели Алтынай Абдымомуновой
    Краса Востока

    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

  • Занятия йогой, архивное фото
    "Стальной" живот

    Йог из Таджикистана продемонстрировал в Новокузнецке свое мастерство: мужчине бросали на живот ножи, по нему проезжал автомобиль, но он не получил ни царапины.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на показе коллекции дизайнера Bertrand Guyon на Неделе высокой моды в Париже
Маски, перья и футуризм: в Париже проходит Неделя высокой моды
Белка и сова
Белка vs сова: как птица и грызун воюют за жилплощадь
Как выжить при песчаной буре
Не дай себя засыпать: что делать, если вас настигла песчаная буря

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054