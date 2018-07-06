Мирзиёев и Назарбаев посетили финансовый центр "Астана"

Президенты также примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Астаны, которое пройдет сегодня во дворце Независимости.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева посетил международный финансовый центр "Астана", сообщила пресс-служба.

Лидерам государств показали, какие условия созданы в центре для деловых людей.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев

Деятельность центра налажена на основе опыта международных финансовых институтов. Для участников центра будут предусмотрены налоговые льготы сроком до 50 лет, упрощенные визовый, валютный режимы и другие преференции.

Президенты также примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Астаны, которое пройдет сегодня во дворце Независимости.