Мирзиёев и Назарбаев посетили финансовый центр "Астана"

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева посетил международный финансовый центр "Астана", сообщила пресс-служба.
Лидерам государств показали, какие условия созданы в центре для деловых людей.
Деятельность центра налажена на основе опыта международных финансовых институтов. Для участников центра будут предусмотрены налоговые льготы сроком до 50 лет, упрощенные визовый, валютный режимы и другие преференции.
Президенты также примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Астаны, которое пройдет сегодня во дворце Независимости.