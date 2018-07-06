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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев

Мирзиёев и Назарбаев посетили финансовый центр "Астана"

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Президенты также примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Астаны, которое пройдет сегодня во дворце Независимости.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева посетил международный финансовый центр "Астана", сообщила пресс-служба.

Лидерам государств показали, какие условия созданы в центре для деловых людей. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев

Деятельность центра налажена на основе опыта международных финансовых институтов. Для участников центра будут предусмотрены налоговые льготы сроком до 50 лет, упрощенные визовый, валютный режимы и другие преференции.

Президенты также примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Астаны, которое пройдет сегодня во дворце Независимости.

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