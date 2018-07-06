Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Астане

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июля в Астане встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества между странами, пишет пресс-служба узбекского лидера.
Мирзиёев отправился в столицу Казахстана по случаю 20-летия города. В рамках поездки глава РУ поучаствует в праздничных мероприятиях, а также проведет другие двусторонние встречи. На данный момент президент Узбекистана в сопровождении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева уже посетил международный финансовый центр "Астана".