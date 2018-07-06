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Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Астане

Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Астане

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В ходе встречи лидеры стран обсудили вопросы развития сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июля в Астане встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества между странами, пишет пресс-служба узбекского лидера.

Мирзиёев отправился в столицу Казахстана по случаю 20-летия города. В рамках поездки глава РУ поучаствует в праздничных мероприятиях, а также проведет другие двусторонние встречи. На данный момент президент Узбекистана в сопровождении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева уже посетил международный финансовый центр "Астана".

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Теги:
Астана, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Таджикистан



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