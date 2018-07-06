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Мирзиёев поздравил Астану с 20-летием

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В Астане гармонично сочетаются современная архитектура, богатая культура и традиции народа Казахстана, отметил глава Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Астаны, и поздравил народ Казахстана и Президента Нурсултана Назарбаева с этой исторической датой, сообщает пресс-служба главы государства.

"Астана — это яркий символ нового, динамично развивающегося и независимого Казахстана. В Астане гармонично сочетаются современная архитектура, богатая культура и традиции народа Казахстана. Этот город является площадкой для проведения важных международных встреч, крупным экономическим и финансовым центром", - отметил узбекский лидер.

Отпраздновать юбилей Астаны в Казахстан также приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. На концерте во время торжественной церемонии также выступили и артисты из Узбекистана.

Пресс-служба президента Узбекистана
Празднование 20-летия Астаны

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев и Назарбаев посетили финансовый центр "Астана"
Напомним, 6 июля 1994 года Верховный Совет Казахстана принял решение о переносе столицы страны из Алма-Аты в Акмолу. Согласно указу Президента Нурсултана Назарбаева от 10 декабря 1997 года город Акмола был официально объявлен столицей Республики Казахстан. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану. В соответствии с законом, принятом в 2008 году, установлен государственный праздник - День столицы, отмечаемый 6 июля.




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