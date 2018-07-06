Мирзиёев поздравил Астану с 20-летием

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию Астаны, и поздравил народ Казахстана и Президента Нурсултана Назарбаева с этой исторической датой, сообщает пресс-служба главы государства.
"Астана — это яркий символ нового, динамично развивающегося и независимого Казахстана. В Астане гармонично сочетаются современная архитектура, богатая культура и традиции народа Казахстана. Этот город является площадкой для проведения важных международных встреч, крупным экономическим и финансовым центром", - отметил узбекский лидер.
Отпраздновать юбилей Астаны в Казахстан также приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. На концерте во время торжественной церемонии также выступили и артисты из Узбекистана.