В МИД Узбекистана назначили начальника управления по привлечению инвестиций

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Начальником Управления привлечения иностранных инвестиций и средств финансово-технического содействия МИД Узбекистана назначен Ашраф Ходжаев. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Ранее Ходжаев работал вторым секретарем Посольства Узбекистана в Великобритании.
Напомним, в июне Управление продвижения экспорта и внешнеторговых связей Главного управления внешнеэкономического сотрудничества Министерства иностранных дел Узбекистана возглавил Аброр Абдуазимов.