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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Делегация Узбекистана приедет на церемонию инаугурации Эрдогана

AFP / ADEM ALTAN
Политика
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Инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 9 июля в Анкаре.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым примет участие в церемонии вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Инаугурация Эрдогана состоится 9 июля в Анкаре, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских выборов, победителем которых назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%.

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Теги:
инаугурация, Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистан, Турция



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