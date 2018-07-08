Делегация Узбекистана приедет на церемонию инаугурации Эрдогана

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым примет участие в церемонии вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Инаугурация Эрдогана состоится 9 июля в Анкаре, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую систему управления, одобренный на референдуме в апреле прошлого года.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских выборов, победителем которых назван Тайип Эрдоган с результатом 52,59%.