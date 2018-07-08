МИД призвал диппредставительства за рубежом заняться привлечением инвестиций

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Привлечение иностранных инвестиций — ключевая задача в деятельности загранучреждений Узбекистана. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ботир Асадов в ходе совещания с главами диппредставительств за рубежом.

Участники заседания были проинформированы о критической оценке со стороны президента Шавката Мирзиёева эффективности работы по привлечению и освоению иностранных инвестиций.

Представителям загранучреждений поручено активизировать продуктивную работу с закрепленными регионами страны и отраслями экономики, пишет пресс-служба МИД.