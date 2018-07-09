Консульство Афганистана откроют в Термезе

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В административном центре Сурхандарьинской области, городе Термез откроют консульство Афганистана, сообщает пресс-служба МИД.
Об этом министр иностранных дел Абдулазиз Камилов договорился в ходе визита правительственной делегации в Афганистан.
"В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего ход выполнения договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента Афганистана в Узбекистан и переговоров на высшем уровне в декабре 2017 года. В этом контексте рассмотрены вопросы реализации крупных совместных инвестиционных, транспортно-коммуникационных, торгово-экономических проектов", - уточняется на сайте.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и прилегающем регионе.
Главу внешнеполитического ведомства Узбекистана президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани принял во дворце "Арг" в столице страны Кабуле.