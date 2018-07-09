ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с наводнениями в Японии, сообщает пресс-служба МИД.

Robyn Beck / AFP Шавкат Мирзиёев скорбит по жертвам крушения самолёта на Кубе

Он передал послание премьер-министру Синдзо Абэ.

В центральной и юго-западной части Страны восходящего солнца наблюдаются многочисленные жертвы и разрушения.

Утром в понедельник число жертв последствий ливневых дождей возросло до 100 человек, в городе Курасики префектуры Окаяма найдены тела семи человек, еще около 50 числятся пропавшими без вести.

Кроме того, метеослужба страны предупреждает об угрозе новых затоплений и оползней.

Наиболее пострадала префектура Хиросима на юго-западе острова Хонсю и префектура Эхима на острове Сикоку.

Ливневые дожди обрушились на Японию в конце прошлой недели.

К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более тысячи миллиметров осадков, в префектуре Хиросимы – 442 миллиметра.

Это в два-три раза выше среднемесячной нормы.