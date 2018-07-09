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Руководители налоговых управлений сменились в пяти регионах

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (211)
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Речь идет о Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Самаркандской и Сырдарьинской областях.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В пяти регионах Узбекистана сменились руководители государственных налоговых управлений, сообщает пресс-служба Налогового комитета республики.

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Ведомство в Каракалпакстане возглавил Давронбек Бабажанов, в Хорезмской области – Кудратбек Игамбергенов, в Бухарской – Шерзод Ашуров, в Самаркандской – Шодиёр Ахмедов, в Сырдарьинской – Журабек Гойибов.

В конце июня в налоговом комитете сняли с постов более 1,2 тысячи сотрудников, их обвиняют в коррупции.

Власти провели служебную проверку, которая подтвердила нарушения.

Кроме того, в мае ушел в отставку председатель ГНК Батыр Парпиев, исполняющим обязанности назначили экс-заместителя Бехзода Мусаева.

Параллельно в республике полным ходом идет налоговая реформа. Соответствующий указ "О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан" подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Власти стремятся снизить налоговую нагрузку на экономику, упростить законодательство и отчетность в этой сфере, устранить диспропорцию между различными категориями налогоплательщиков, объединить и оптимизировать налоги.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (211)

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Теги:
руководитель, назначение, Государственный налоговый комитет



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