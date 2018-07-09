22:22 09 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Турецкие полицейские

Мирзиёев соболезнует Эрдогану в связи с железнодорожной катастрофой

© REUTERS / Yagiz Karahan
Политика
Получить короткую ссылку
21 0 0

По предварительным данным, при сходе с рельсов пяти вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг, скончались 24 человека и пострадали 124.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате железнодорожной аварии в провинции Текирдаг в Турции, сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, при сходе с рельсов пяти вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг, скончались 24 человека и пострадали 124.

Как говорилось в заявлении министерства транспорта, судоходства и связи Турции, причиной крушения поезда на северо-западе Турции стал провал грунта под железнодорожными путями из-за сильных дождей. Эвакуация тяжелораненых проводилась с помощью вертолетов и тракторов, так как подъезд автотранспорта к месту катастрофы затруднен из-за бездорожья.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

  • Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски
    Давайте разговаривать

    Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.

  • Въезд на военную базу Адажи, где расквартирован американский контингент
    Старая история

    Эстония, Дания и Латвия создают натовскую дивизию, чье название удивительным образом совпадает с дивизией СС "Норд", действовавшей против советской армии.

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Слева направо: Марио Фернандес, Федор Кудряшов (Россия) и Анте Ребич (Хорватия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе
Ливни и наводнение в Японии
Остров тонет: сильные дожди залили Японию
Новая концепция налоговой реформы в Узбекистане
Как изменится жизнь узбекистанцев при новой налоговой системе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054