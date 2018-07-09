Мирзиёев соболезнует Эрдогану в связи с железнодорожной катастрофой

По предварительным данным, при сходе с рельсов пяти вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг, скончались 24 человека и пострадали 124.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате железнодорожной аварии в провинции Текирдаг в Турции, сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, при сходе с рельсов пяти вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг, скончались 24 человека и пострадали 124.

Как говорилось в заявлении министерства транспорта, судоходства и связи Турции, причиной крушения поезда на северо-западе Турции стал провал грунта под железнодорожными путями из-за сильных дождей. Эвакуация тяжелораненых проводилась с помощью вертолетов и тракторов, так как подъезд автотранспорта к месту катастрофы затруднен из-за бездорожья.