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Узбекистан договорился с ЦА о борьбе с терроризмом

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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В понедельник в Ашхабаде прошла очередная встреча диалога высокого уровня "Европейский союз — Центральная Азия".

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Делегация Республики Узбекистан 9 июня приняла участие во встрече "Европейский союз – Центральная Азия", сообщает пресс-служба МИД.

Диалог высокого уровня по вопросам политики и безопасности прошел в столице Туркменистана Ашхабаде.

Узбекскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахматов.

"Обсуждены ход реализации договоренностей, достигнутых на прошлом заседании Диалога в июне 2017 года в городе Бишкеке и неофициальной министерской встрече в марте 2018 года в городе Ташкенте, график и повестка дня предстоящих встреч различного уровня в формате "ЕС — ЦА", — уточняется в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили совместные меры по борьбе с терроризмом и предотвращению экстремизма, а также управление границами, противодействие незаконному обороту наркотиков, организованной преступности и решение региональных экологических проблем.

В августе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева ждут в Ашхабаде для участия в саммите по спасению Арала.

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Теги:
прямой диалог, Делегация, Ашхабад



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