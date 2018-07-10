Шавкат Мирзиёев назвал сроки запуска атомной станции в Узбекистане

Первый энергоблок должен быть сдан в эксплуатацию до 2028 года. До этого времени президент Узбекистана поручил создать в стране законодательную базу для атомной энергетики.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Узбекистану нужна нормативно-правовая база в сфера атомной энергетики, в том числе закон "Об использовании атомной энергии" и соответствующее постановление, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев на профильном совещании.

Сообщается, что сейчас потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 миллиардов кВт/час. Почти 85% вырабатывается за счет сжигания газа и угля, оставшиеся 15 процентов производят гидроэлектростанции. Для выработки электроэнергии расходуется 16,5 миллиарда кубометров природного газа, 86 тысяч тонн мазута и 2,3 миллиона тонн угля.

"Если в данной сфере мы и впредь продолжим использовать природный газ и уголь, через некоторое время их запасы могут быть истощены. Это будет непростительной ошибкой и преступлением перед будущим поколением",- отметил Мирзиёев.

В Узбекистане уже началась работа по созданию атомной энергетики. Достигнуто соглашение с госкорпорацией "Росатом" о строительстве атомной электростанции. Комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый. Сдача в эксплуатацию первого энергоблока запланирована до 2028 года.

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Запуск атомной электростанции позволит сэкономить 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Объем выделяемого в атмосферу угарного газа, образуемого из-за сжигания природного, сократится на 3 миллиона тонн в год.

На совещании по созданию атомной энергетики в стране обсуждалась организационно-техническая и практическая работа, связанная со строительством и эксплуатацией, обеспечением безопасности атомной электростанции.

Президент поручил изучить опыт развитых стран по строительству подобных объектов, разработать технические условия для размещения атомной электростанции, качественного выполнения геологоразведочных работ.

Он отметил необходимость создания в стране нормативно-правовой базы, касающейся новой сферы, подготовки законов с учетом их соответствия требованиям МАГАТЭ и международным актам.

"Для координации всей работы в данном направлении, подготовки документов, осуществления проектирования и ведения переговоров при Кабинете Министров необходимо создать новую организацию. Вместе с тем при данной организации необходимо образовать дирекцию по строительству атомной электростанции. Со временем эта дирекция станет оператором атомной электростанции", - отметил глава государства.

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Чтобы готовить кадры для атомной энергетики, в Ташкенте планируют открыть филиал Московского инженерно-физического института, одного из ведущих в мире образовательных учреждений в сфере физики. Пока перспективных выпускников вузов по направлениям физики и техники будут отправлять на стажировки в Москву и Минск.