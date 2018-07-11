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Смог над Улан-Батором в Монголии

Мирзиёев поздравил президента Монголии с Днем народной революции

REUTERS / B. Rentsendorj
Политика
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День народной революции ежегодно отмечают в Монголии 11 июля. 

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Монголии Халтмаагийна Баттулгу с национальным праздником - Днем народной революции, сообщает пресс-служба.

День народной революции отмечают в Монголии 11 июля. 

В июле 1921 года объединенные революционные силы Монголии при поддержке советской Красной Армии одержали победу над противостоявшими им войсками, включая Азиатскую дивизию русского белогвардейского генерала барона Унгерна фон Штернберга, и освободили столицу Монголии - город Ургу (сейчас - Улан-Батор).

Десятого июля было сформировано Народное правительство Монголии (НПМ): премьер-министром и главой МИД стал Догсомын Бодоо, военным министром и главкомом Монгольской народно-революционной армии (МНРА) – Сухэ-Батор, министром финансов - Солийн Данзан, заместителем главкома и комиссаром МНРА - Чойбалсан.

Одиннадцатого июля 1921 года на митинге в городе Урге Сухэ-Батор провозгласил победу народной революции в Монголии.




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