Мирзиёев поздравил президента Монголии с Днем народной революции

День народной революции ежегодно отмечают в Монголии 11 июля.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Монголии Халтмаагийна Баттулгу с национальным праздником - Днем народной революции, сообщает пресс-служба.

День народной революции отмечают в Монголии 11 июля.

В июле 1921 года объединенные революционные силы Монголии при поддержке советской Красной Армии одержали победу над противостоявшими им войсками, включая Азиатскую дивизию русского белогвардейского генерала барона Унгерна фон Штернберга, и освободили столицу Монголии - город Ургу (сейчас - Улан-Батор).

Десятого июля было сформировано Народное правительство Монголии (НПМ): премьер-министром и главой МИД стал Догсомын Бодоо, военным министром и главкомом Монгольской народно-революционной армии (МНРА) – Сухэ-Батор, министром финансов - Солийн Данзан, заместителем главкома и комиссаром МНРА - Чойбалсан.

Одиннадцатого июля 1921 года на митинге в городе Урге Сухэ-Батор провозгласил победу народной революции в Монголии.