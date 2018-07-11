В правительстве Узбекистана появился еще один иностранец

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил заместителем министра инновационного развития Карстена Хайнца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мининноваций республики.
В ведомстве добавили, что ранее Хайнц работал в Министерстве образования и научных исследований Германии.
"Указом президента Шавката Мирзиёева гражданин ФРГ Карстен Хайнц назначен заместителем министра инновационного развития Узбекистана", — заявил представитель министерства.
Кандидатуру этого специалиста узбекским коллегами рекомендовала немецкая сторона.
Хайнц стал вторым иностранным специалистом в правительстве Узбекистана. В 2013-2017 годах гражданин Южной Кореи Ким Нам Сок работал на посту заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций страны.
Помимо этого на должности советников в различных сферах в республике в настоящее время работают граждане Турции, Южной Кореи и Грузии. В частности, в конце мая бывший глава одного из департаментов Минсвязи России Евгений Биргер был назначен генеральным директором национального почтового оператора "Узбекистон почтаси" ("Почта Узбекистана").