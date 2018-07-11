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В правительстве Узбекистана появился еще один иностранец

Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (211)
468371

Заместителем министра по инновационному развитию назначен гражданин Германии Карстен Хайнц.

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил заместителем министра инновационного развития Карстена Хайнца, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мининноваций республики.

В ведомстве добавили, что ранее Хайнц работал в Министерстве образования и научных исследований Германии.

"Указом президента Шавката Мирзиёева гражданин ФРГ Карстен Хайнц назначен заместителем министра инновационного развития Узбекистана", — заявил представитель министерства.

Кандидатуру этого специалиста узбекским коллегами рекомендовала немецкая сторона.

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Шавкат Мирзиёев в конце ноября 2017 года подписал указ об образовании Министерства инновационного развития республики, которое будет осуществлять единую государственную политику в сфере научно-технического развития Узбекистана. Также был создан фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Хайнц стал вторым иностранным специалистом в правительстве Узбекистана. В 2013-2017 годах гражданин Южной Кореи Ким Нам Сок работал на посту заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций страны.

Помимо этого на должности советников в различных сферах в республике в настоящее время работают граждане Турции, Южной Кореи и Грузии. В частности, в конце мая бывший глава одного из департаментов Минсвязи России Евгений Биргер был назначен генеральным директором национального почтового оператора "Узбекистон почтаси" ("Почта Узбекистана").

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (211)
Теги:
Правительство, Германия, Отставки и назначения



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