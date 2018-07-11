МИД Узбекистана и Словении возобновят консультации после паузы в 19 лет

В Министерстве иностранных дел республики состоялась встреча с послом Словении в Узбекистане Приможем Шелиго.

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. Министерства иностранных дел Узбекистана и Словении намерены возобновить политические консультации после почти 20-летней паузы и планируют создать межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает МИД Узбекистана.

В министерстве состоялась встреча с послом Словении в Узбекистане Приможем Шелиго. Ее участники обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития двусторонних связей в различных сферах и формате "Узбекистан – Евросоюз".

"Была выражена взаимная заинтересованность в возобновлении практики проведения межмидовских политических консультаций после длительной паузы с 1999 года", — говорится в сообщении.

Дипломаты предложили создать межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.