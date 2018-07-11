Что снова может измениться в российской пенсионной реформе

Члены партии ЛДПР намерены внести ко второму чтению ряд поправок в законопроект и твердо стоят на сохранении существующего возраста выхода на пенсию.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В правящих кругах России продолжается активное обсуждение пенсионной реформы, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Яков Берлинер Страсти по пенсии: чего ждать от реформы россиянам

Фракция ЛДПР намерена ко второму чтению внести поправки в законопроект, которые перенесут срок вступления закона в силу и смогут снизить предполагаемые параметры пенсионного возраста вплоть до действующего.

В первую очередь необходимо проанализировать возможные последствия пенсионной реформы и оценить готовность к ней рынка труда, а также спрогнозировать возможности распространения безработицы, считает глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике от ЛДПР Ярослав Нилов.

В целом ЛДПР выступает категорически против повышения пенсионного возраста.

Партия также предлагает отменить прямой запрет на индексацию пенсий и увеличить коэффициент, который стимулирует отложенный выход на пенсию.

Кроме того, в среду заместитель министра труда Андрей Пудов подтвердил, что в ходе изменений власти не планируют отменять пенсии для работающих пенсионеров.

В конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет – для женщин. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, депутаты рассмотрят его в первом чтении 19 июля.