Делегация Узбекистана готовит в Болгарии очередное заседание межправкомисии

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым прибыла с официальным визитом в Болгарию, чтобы подготовиться к пятому заседанию узбекско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли.

В состав узбекской делегации также входят заместитель министра внешней торговли Сахиб Саифназаров, заместитель председателя АО "Узтрейд" и другие представители подведомственных организаций Министерства внешней торговли.

"Целью визита являются расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Болгарией и подготовка к проведению пятого заседания узбекско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

В Софии делегация Узбекистана планирует встретиться с министром земледелия, сельского и лесного хозяйства Руменом Порожановым, с министром регионального развития и благоустройства Николаем Нанковым, а также с заместителем премьер-министра по экономической и демографической политике Валери Симеоновым.