Минтруд РФ сослался на решение Узбекистана о повышении пенсионного возраста

Большинство стран Европы и ЦА провели такую реформу, Российская Федерация осталась единственной на постсоветском пространстве, отметили в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. В Минтруде сослались на опыт стран Европы и ЦА в области повышения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Игорь Зарембо Что снова может измениться в российской пенсионной реформе

Директор департамента пенсионного обеспечения ведомства Игнат Игнатьев напомнил, что большинство стран Европы – Норвегия, Швейцария, Германия, Франция, Великобритания, а также страны Центральной Азии, среди которых Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан и Казахстан, провели такую реформу.

Он также подчеркнул, что в Узбекистане приняли соответствующее решение.

По словам Игнатьева, законопроект – реальная возможность повысить пенсии, а все средства на индексацию будут предусмотрены в бюджете.

В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и должен стартовать в 2019 году.

Госдума рассмотрит законопроект в I чтении 19 июля.