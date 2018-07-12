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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров: необходимо укреплять роль ШОС в формировании полицентричного мира

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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По словам министра, ШОС играет все более значимую роль в международных процессах.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости укреплять стратегическую роль Шанхайской организации сотрудничества в формировании полицентричного мироустройства.

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"В условиях непростых и разнонаправленных, противоречивых процессов в глобальной политике и экономике ШОС последовательно утверждается как динамично развивающееся межгосударственное объединение, которое играет все более значимую роль в международных процессах", - сказал Лавров, выступая на встрече заместителей министров иностранных дел государств-участников ШОС.

По мнению министра, закреплению этой тенденции способствуют новые возможности и перспективы, которые открылись с принятием в состав ШОС Индии и Пакистана.

"Сегодня на первый план выходит задача укрепления стратегической роли организации в поддержке объективных тенденций формирования полицентричного мироустройства, основанного на равной и неделимой безопасности, взаимном уважении и учете интересов всех стран", - сказал он.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что эта встреча придаст дополнительную динамику реализации поручений глав государств ШОС на саммите организации в Циндао и совместной работе на внешнеполитическом направлении.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.

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Теги:
Сергей Лавров



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