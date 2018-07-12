В России обещают улучшение миграционной политики из-за пенсионной реформы

Таким образом может решиться проблема нехватки рабочих мест, которая ранее требовала привлечения иностранных граждан.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В Министерстве труда России говорят об улучшении миграционной политики после изменения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Валерий Мельников В России приняли закон о праве граждан снимать с учета мигрантов

По словам статс-секретаря, замминистра труда Андрея Пудова, ранее проблема нехватки рабочих мест и дисбаланса ресурсов решалась привлечением лиц из других стран.

Благодаря пенсионной реформе в России смогут создать занятость в различных сферах.

Ранее в четверг в Минтруде сослались на опыт стран Европы и Центральной Азии по повышению пенсионного возраста.

В Узбекистане приняли соответствующее решение, и Российская Федерация осталась единственной страной на постсоветском пространстве с прежним возрастом выхода на пенсию.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин.

В правительстве и обществе идет активное обсуждение, Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 19 июля.