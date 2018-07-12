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Российский паспорт

В России обещают улучшение миграционной политики из-за пенсионной реформы

© Sputnik / Саид Царнаев
Политика
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Таким образом может решиться проблема нехватки рабочих мест, которая ранее требовала привлечения иностранных граждан.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В Министерстве труда России говорят об улучшении миграционной политики после изменения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

Иностранные рабочие в общежитии
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По словам статс-секретаря, замминистра труда Андрея Пудова, ранее проблема нехватки рабочих мест и дисбаланса ресурсов решалась привлечением лиц из других стран.

Благодаря пенсионной реформе в России смогут создать занятость в различных сферах.

Ранее в четверг в Минтруде сослались на опыт стран Европы и Центральной Азии по повышению пенсионного возраста.

В Узбекистане приняли соответствующее решение, и Российская Федерация осталась единственной страной на постсоветском пространстве с прежним возрастом выхода на пенсию.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 – для женщин.

В правительстве и обществе идет активное обсуждение, Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 19 июля.

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Теги:
министерство, пенсия, миграция



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