В Бишкеке могут уволить мэра

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В пятницу, 13 июля, в Бишкеке созывают внеочередную сессию городского кенеша, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Стоит вопрос о смещении с поста мэра Албека Ибраимова.
Депутаты всех пяти партий Бишкекского городского кенеша намерены выразить недоверие градоначальнику.
Как заявил журналистам лидер фракции "Кыргызстан" Таалайбек Сагынов, причина в том, что работа ряда муниципальных служб и самого правительства города парализована.
Вопрос о выдвижении других кандидатов на должность мэра столицы пока не обсуждается.
Ддя того чтобы отправить Ибраимова в отставку, требуется две трети голосов депутатов – 30 из 45.
Сейчас Албек Ибраимов находится в отпуске.
Он занимает должность мэра Бишкека с февраля 2016 года, в январе 2017 года Ибраимова переизбрали.