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Мэр Бишкека Албек Ибраимов

В Бишкеке могут уволить мэра

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
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На пятницу назначена внеочередная сессия Бишкекского городского кенеша, депутаты намерены выразить недоверие градоначальнику.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В пятницу, 13 июля, в Бишкеке созывают внеочередную сессию городского кенеша, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Здание правительства в Бишкеке. Кыргызстан
© Flickr / Greg Tebble
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Стоит вопрос о смещении с поста мэра Албека Ибраимова.

Депутаты всех пяти партий Бишкекского городского кенеша намерены выразить недоверие градоначальнику.

Как заявил журналистам лидер фракции "Кыргызстан" Таалайбек Сагынов, причина в том, что работа ряда муниципальных служб и самого правительства города парализована.

Вопрос о выдвижении других кандидатов на должность мэра столицы пока не обсуждается.

Ддя того чтобы отправить Ибраимова в отставку, требуется две трети голосов депутатов – 30 из 45.

Сейчас Албек Ибраимов находится в отпуске.

Он занимает должность мэра Бишкека с февраля 2016 года, в январе 2017 года Ибраимова переизбрали.

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Теги:
Кыргызстан, советы, Бишкек



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