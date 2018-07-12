В Бишкеке могут уволить мэра

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. В пятницу, 13 июля, в Бишкеке созывают внеочередную сессию городского кенеша, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Стоит вопрос о смещении с поста мэра Албека Ибраимова.

Депутаты всех пяти партий Бишкекского городского кенеша намерены выразить недоверие градоначальнику.

Как заявил журналистам лидер фракции "Кыргызстан" Таалайбек Сагынов, причина в том, что работа ряда муниципальных служб и самого правительства города парализована.

Вопрос о выдвижении других кандидатов на должность мэра столицы пока не обсуждается.

Ддя того чтобы отправить Ибраимова в отставку, требуется две трети голосов депутатов – 30 из 45.

Сейчас Албек Ибраимов находится в отпуске.

Он занимает должность мэра Бишкека с февраля 2016 года, в январе 2017 года Ибраимова переизбрали.