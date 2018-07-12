Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсудили в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Ташкенте 12 июля состоялся "круглый стол", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Михаил Климентьев Резолюция, инициированная Узбекистаном, принята Генассамблеей ООН

Мероприятие было посвящено принятию резолюции ГА ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе".

В ходе мероприятия была отмечена стратегическая роль и значимость принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Центральной Азии, инициированной президентом Шавкатом Мирзиёевым в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке.

Участники особо отметили, что принятый впервые за много лет документ знаменует собой начало новой вехи развития взаимовыгодного сотрудничества.

Резолюцию единогласно поддержали все государства-члены ООН, ее соавторами стали 55 стран Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии.

В консультациях приняли участие все ведущие государства-партнеры стран Центральной Азии, в том числе Россия, Китай, США и ЕС.