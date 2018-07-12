Норов: странам Центральной Азии нужно разработать общую концепцию развития

Стратегия должна определять конкретные цели и задачи в сфере обеспечения региональной стабильности, мира и устойчивого развития, а также пути их достижения, считает директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Узбекистана Владимир Норов.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Странам Центральной Азии нужно разработать общую концепцию долгосрочного развития, заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Узбекистана Владимир Норов.

В Ташкенте прошел круглый стол, посвященный принятой в конце июня резолюции Генассамблеи ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе". Участники круглого стола — представители парламента, министерств и ведомств Узбекистана, главы дипломатических миссий и представительств зарубежных и международных организаций — обменялись мнениями о приоритетных направлениях взаимодействия в регионе.

"По нашему мнению, целесообразно странам Центральной Азии выработать общую стратегическую концепцию на среднесрочную и долгосрочную перспективу", — цитирует Норова РИА Новости.

Он считает, что в общей стратегии должны быть определены конкретные цели и задачи в сфере обеспечения региональной стабильности, мира и устойчивого развития, а также пути их достижения.

"Это первый исторический документ (резолюция — ред.) такого рода, принятый ООН, в котором зафиксирована общая позиция всех пяти государств Центральной Азии", — отметил директор ИСМИ.

По его словам, в резолюции затронуты все главные проблемы региона начиная с использования воды, транспортных коммуникаций и заканчивая противодействием терроризму и религиозному экстремизму.

По данным МИД Узбекистана, проект резолюции по развитию в Центральной Азии, инициированный президентом страны Шавкатом Мирзиёевым в сентябре 2017 года, был разработан совместно с соседними государствами региона. В резолюции, в частности, признается важная роль стран Центральной Азии в обеспечении мира, стабильности и устойчивого развития в регионе, а также в поощрении регионального и международного сотрудничества.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао в июне Норов был утвержден на должность генерального секретаря организации на 2019-2021 годы.