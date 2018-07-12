Узбекистан обсудил со странами ЦА и США ядерную безопасность

С 10 по 12 июля в китайском Национальном центре передового опыта в Вашингтоне прошел первый региональный семинар.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Вашингтоне с 10 по 12 июля провели первый региональный семинар по борьбе с ядерной контрабандой, сообщает РИА Новости.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан договорился с ЦА о борьбе с терроризмом

В мероприятии приняли участие представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, а также специалисты Международного агентства по атомной энергетике и Интерпола.

Организаторы семинара – США и Китай. Участники обсудили ядерной и радиационной безопасность, поиск и изъятие из незаконного оборота ядерных и радоактивных материалов, а также особенности криминалистики при расследовании таких преступлений.

В начале июня в Хельсинки прошла встреча, посвященная борьбе с ядерным терроризмом. Встречу провели в продолжение принятого в 2006 году совместного заявления США и России о Глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма.